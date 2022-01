Chaises longues vibrantes – La musique s’écoute par le corps au MAH Baptisé «Résonance», un dispositif retranscrit en fréquences les notes jouées par des musiciens dans des transats en bois. Une expérience multisensorielle et inclusive. Irène Languin

Sous les tableaux de Calame et Diday, le public peut s’allonger sur deux chaises longues ou des socles en bois pour ressentir les vibrations de la musique. LAURENT GUIRAUD

D’abord, c’est un discret bourdonnement qui envahit tout le corps du visiteur, confortablement allongé sur une chaise en bois. Corrélé aux modulations jouées en direct à la basse électrique par Kasper Toeplitz, ce murmure sensoriel enfle petit à petit, procédant par ondes ronronnantes, battements et trépidations selon l’intensité de la nappe sonore.

«Les personnes en situation de handicap comme les familles ont la possibilité de vivre une expérience multisensorielle commune.» Charlotte Nordin et Raphaël Ortis, artistes

Installé dans la salle du Musée d’art et d’histoire (MAH) dédiée aux paysagistes genevois du XIXe siècle, ce dispositif permet au public de percevoir avec tous ses sens des musiques inspirées par les toiles d’Alexandre Calame et de François Diday via un système de haut-parleurs vibrants. On se relève de son siège assez relaxé et, éventuellement, plus réceptif aux œuvres environnantes.