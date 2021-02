Justin Timberlake se réinvente – «La musique m’accompagne sur les tournages» À tout juste 40 ans, Justin Timberlake, popstar et acteur, veut donner un nouveau souffle à sa carrière en étant pris au sérieux à Hollywood. «Palmer», disponible sur Apple TV+, pourrait l’aider dans cette transition. Henry Arnaud Los Angeles

Quand il sort de prison, l’ancienne star du lycée Eddie Palmer (Justin Timberlake) se retrouve bien seul. Il trouve du réconfort auprès de Sam (Ryder Allen), gamin tout aussi solitaire. Apple TV+.

«Palmer» raconte l’histoire d’Eddie Palmer, un ancien champion de football américain qui sort de prison et essaye de retrouver sa place dans la société et rencontre un enfant, tout aussi solitaire que lui. Le film est signé Fisher Stevens, notamment connu pour la mise en scène de multiples épisodes de séries, telles «The Blacklist», «New York: unité spéciale» et «Succession».

Justin Timberlake, qui tient le rôle-titre, a entamé sa carrière artistique dans le boys band ’N Sync au mitan des années 90, avant de se lancer en solo et de vendre des millions d’albums. Il est aussi acteur depuis une vingtaine d’années («The Social Network», «Sexe entre amis», «Inside Llewyn Davis», entre autres). Entretien exclusif.