Concert et lecture – La musique du monde invisible, en cuivre et en lettres Le Geneva Brass Quintet et la romancière romande Elisa Shua Dusapin unissent notes et écrits pour un spectacle qui explore l’ineffable. Rocco Zacheo

L’écrivaine Elisa Shua Dusapin est une familière des projets menant ses écrits vers la création musicale. ODILE MEYLAN

Les notes pétaradantes des cuivres et le bruissement des mots, dits par une voix qui murmure. On imagine avec peine une cohabitation harmonieuse sur scène entre des expressions sonores aussi éclatées. Le Geneva Brass Quintet, formation qui ne jure que par les vents en investissant toutes sortes de répertoires, contourne pourtant le combat inégal des décibels avec une proposition intrigante, conçue aux côtés de la romancière Elisa Shua Dusapin. L’écriture et la musique avancent ici sans empiéter sur les terres contiguës, en parfaite alternance ou dans un compagnonnage discret, propre à décrire la thématique du spectacle: «Le monde invisible».