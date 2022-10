Atelier de création – La musique contemporaine, entre crayon, gomme et algorithmes À l’approche de la finale de composition du Concours de Genève, trois figures de la création d’aujourd’hui évoquent l’évolution des outils de travail. Un monde de tradition et d’invention digitale. Rocco Zacheo

Pour le compositeur Xavier Dayer, le glissement vers l’intelligence artificielle de la nouvelle génération ne fait plus de doute. GETTY IMAGES

Trois mots insérés dans un moteur de recherche suffisent parfois à éclairer tout un monde. On veut savoir, par exemple, ce qu’il en est de la place de l’intelligence artificielle dans la conception des œuvres sonores? On tape «création musicale + logiciels» et on tient un éventail de produits disparates, d’une sophistication variable, à l’ergonomie plus ou moins aisée, permettant de générer de la musique sans trop de tracasseries. Dans ce monde peuplé de dizaines d’outils digitaux, des Pro Tools, des Ohm Studio et autres Ableton Live – pour ne citer que les plus populaires – tout semble possible: bricoler des miniatures ou bâtir des cathédrales de toute sorte, dans son coin. Le tout en se passant d’instruments et de connaissances approfondies en matière de composition et d’écriture.