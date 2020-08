Communication visuelle – La musique classique a-t-elle aussi succombé à la vidéo? Ivan Ilic est un pianiste classique connecté. Frédéric Thomasset

Le pianiste Ivan Ilic n’hésite pas à se mettre en scène en vidéo. PIERRE ABENSUR

De ceux qui assument leur présence en ligne et sur les réseaux. Sur son compte Instagram – presque 7000 abonnés – on le voit chez lui, en short et tee-shirt, bien loin de l’apparat des grandes salles de concert. Au fil de ses inspirations, il parsème sa page des petites capsules vidéos musicales. Parfois seul, parfois en duo virtuel quand il joue du Beethoven. Une communication visuelle rondement menée, adaptée aux us et coutumes de notre époque. Le symbole d’une musique classique qui aurait définitivement basculé dans l’ère de la vidéo?

«Aujourd’hui, je fais clairement partie d’une minorité dans mon milieu, tempère le principal intéressé. Le marketing de la musique classique reste fortement lié à l’idée d’une acoustique de grande qualité et à l’authenticité. Pour beaucoup, se filmer, qui plus est au smartphone, c’est aller à l’encontre de tout ce décorum qu’on a créé. Mais personnellement, je suis convaincu que la vidéo est aujourd’hui une nécessité.»

Neuf caméras engagées

Assise à la terrasse d’un café de la Jonction, la pianiste genevoise Audrey Vigoureux se montre moins à l’aise que son confrère au moment d’aborder le sujet. «Se filmer dans mon salon, ce n’est pas pour moi», confie la musicienne. Pour autant, elle ne se montre pas totalement hermétique au support visuel.

Elle parle volontiers des «teasers», ces courts extraits en images développés par son label et visant à faire la promotion de ses disques. Ou bien même des concerts filmés, de manière toujours plus professionnelle depuis quelques années. «J’ai été récemment suivie par France Télévisions, à Toulouse, lors d’une représentation, raconte la pianiste. Ils avaient engagé neuf caméras, une régie! Le dispositif était impressionnant.»

De là à s’imaginer tourner un clip? Il y a encore un pas, que la musicienne ne se voit pas franchir: «Ça se fait de plus en plus dans le classique, c’est vrai. Mais ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. Je trouve que ce qui se fait est souvent cliché. En revanche, je ne dirais pas non à une vraie collaboration artistique avec un vidéaste ou un cinéaste dont j’aime le travail.»

Trente-six secondes d’émotions

Si Ivan Ilic ne fait pas non plus de clips à proprement parler, le musicien n’hésite pas, de son côté, à s’aventurer sur toute sorte de formats visuels originaux. Il apparaît volontiers sur une série d’interviews proposées par la RTS, mélangeant passages joués et analyse de la musicalité. Le tout filmé de manière très dynamique, une caméra constamment en mouvement. On peut aussi le voir dans une série de documentaires consacrés au compositeur Antoine Reicha. Des vidéos disponibles sur YouTube et générant un trafic de plusieurs milliers de vues.

«La visibilité est un des nerfs de la guerre dans la musique, analyse Ivan Ilic. Et le classique ne fait pas exception. YouTube et sa gratuité ne permettent pas aux musiciens de vivre, mais l’exposition qui en résulte a des avantages non négligeables.» Et le musicien de parler «d’invitations» ou de «réinvitations» à se produire en concert pour lesquelles sa présence en ligne a joué un rôle certain.

Il précise par ailleurs ne pas hésiter à envoyer des capsules vidéo produites par ses soins à nombre de médias, «dès lors qu’elles lui plaisent». «Ça demande un certain courage, conclut le pianiste. Mais les retombées sont bien réelles. Une capsule de trente-six secondes peut suffire à créer des émotions. La musique classique aurait tort de passer à côté d’une telle option.»