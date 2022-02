Initiative communale – La municipalisation des crèches lancéennes aura bien lieu Le PLR et le PDC n’ont pas récolté le nombre de signatures nécessaires pour leur initiative qui proposait un système de fondation pour la petite enfance. Léa Frischknecht

Le PLR et le PDC espéraient instaurer une fondation pour gérer les structures de la petite enfance à Lancy. Il leur manque plus de 550 signatures. FRANK MENTHA

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Dans un communiqué de presse publié mercredi soir, le Parti socialiste de Lancy se réjouit d’un «ambitieux changement de gouvernance dès la prochaine rentrée». Et pour cause. Le dernier obstacle à la municipalisation des crèches, projet porté à bout de bras par la conseillère administrative Salima Moyard, vient d’être franchi. L’initiative «Une fondation pour plus de places de crèche à Lancy», lancée fin septembre 2021 par le PLR et le PDC, n’a pas abouti. Sur les 1864 signatures nécessaires, le comité d’initiative n’a pu en récolter que 1300.

Communes À Lancy, une initiative s’oppose à la municipalisation des crèches Abo Lancy «La municipalisation des crèches devrait rapporter de l’argent» Pour rappel, le Conseil municipal avait approuvé, en mars 2021, la municipalisation des crèches et garderies, doublant ainsi les effectifs de l’administration communale. Projet jugé coûteux et peu démocratique par la droite, si bien qu’un comité s’était créé pour lancer une initiative proposant plutôt une fondation. En septembre 2021, Thierry Aeschbacher, président du PLR Lancy, expliquait, dans nos colonnes, qu’un tel modèle permettrait d’économiser près de 800’00 francs et surtout qu’il représenterait les intérêts des parents, grands oubliés de la municipalisation, selon le comité.

L’heure du bilan

Mais alors, comment expliquer les raisons d’un tel échec? «Il faudra que nous tirions un bilan. Peut-être notre erreur a-t-elle été de vouloir présenter les choses de manière positive. Nous avons hésité entre une initiative ou un référendum contre l’excédent budgétaire. Le message du référendum aurait été plus négatif mais sûrement plus facile pour convaincre.» Dans son communiqué de presse, le comité d’initiative regrette l’absence «d’un véritable débat démocratique» et fustige la communication de Salima Moyard «avant même que la population n’ait pu se prononcer sur une ouverture du débat». La conseillère administrative avait notamment publié plusieurs vidéos expliquant la démarche de la municipalisation des crèches lancéennes.

Thierry Aeschbacher reste toutefois positif: «Ce débat a au moins mené à deux victoires. Les mamans de jour sont désormais prises en compte dans ce projet et les parents auront une meilleure voix au chapitre.» Il précise toutefois que son parti restera très attentif aux coûts. S’il veut bien croire que ceux-ci pourront être neutres la première année, l’élu PLR est persuadé que la facture grimpera à l’avenir.

«On a frisé le malhonnête»

Salima Moyard, elle, se réjouit de cette nouvelle qui «clarifie une situation stressante pour l’administration ainsi que pour le personnel de la petite enfance». Pour la conseillère administrative socialiste, l’échec de cette initiative est un message clair de la population qui adhère à son projet. Et si elle se réjouit que le PLR et le PDC aient ouvert un débat, elle a aussi quelques reproches à faire au comité. «On a parfois frisé la démagogie, regrette-t-elle. L’intitulé était un peu simpliste et l’argument de la participation des parents était erroné car mon projet implique davantage les parents.»

Il reste désormais six mois à l’administration lancéenne pour finaliser le processus de municipalisation qui devrait entrer en vigueur à la rentrée 2022. La suite des négociations syndicales est notamment prévue.

