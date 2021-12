Lancy – «La municipalisation des crèches devrait rapporter de l’argent»

Malgré une initiative lancée par le PLR et le PDC, Salima Moyard reste persuadée que son projet est la meilleure solution pour la petite enfance.

Il reste plusieurs semaines au comité de l’initiative «Une fondation pour plus de places de crèche à Lancy» pour récolter les signatures nécessaires. Pour rappel, cette initiative émane de la droite lancéenne qui s’oppose à la municipalisation des crèches adoptée en mars dernier par le Conseil municipal. Les initiants souhaiteraient opter pour une gouvernance via une fondation. Modèle auquel Salima Moyard ne croit pas. La municipalisation des crèches, c’est le grand projet de sa législature et la conseillère administrative ne se laisse pas décourager par ses opposants.