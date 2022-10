Zéro carbone – La moto électrique, grande absente des routes suisses Voitures et vélos électriques inondent le pays. Pourtant, un type de véhicule ne trouve pas sa place: la moto électrique. Explications. Alessia Merulla

Laurent Blanc, directeur du magasin Harley de Genève, constate que tous les clients intéressés par l’électrique possèdent déjà une moto thermique. NICOLAS RIGHETTI/LUNDI13

«On nous dit qu’on va devoir s’éclairer à la bougie cet hiver et on veut nous vendre des motos électriques. Et puis quoi encore?» Au Moto Club Vevey, le scepticisme est de mise lorsqu’on aborde les deux-roues électriques. Un sentiment partagé dans la communauté des motards? En tout cas, la tendance se retrouve dans les chiffres. À l’heure où la voiture électrique est en pleine expansion, la moto électrique, elle, ne décolle pas.