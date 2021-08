Festival de cinéma – La Mostra, Venise pour l’éternité Le festival fêtera ses 78 ans du 1er au 11 septembre avec une édition royale comme jamais. Pascal Gavillet

Diana Dors dans une pose glamour sur une gondole à l’époque où toutes les stars venaient se montrer à la Mostra de Venise. Ce qui sera encore le cas cette année. getty images

C’est à la fois le plus vieux festival de cinéma du monde et l’un des seuls à avoir eu lieu dans une formule presque normale en 2020, année blanche s’il en est, contrairement à Cannes ou Locarno, annulé pour le premier, ramassé à une édition tronquée pour le second. La Mostra de Venise prendra donc à nouveau ses quartiers sur l’île du Lido, du 1er au 11 septembre, pour la 78e fois et pour une édition qui s’annonce événementielle au vu des titres retenus en sélection. La concurrence avec Cannes a donc dû être sévère, chacun essayant – on le suppose, c’est même un secret de Polichinelle – de chiper des titres à l’autre afin de composer l’édition la plus prestigieuse possible.