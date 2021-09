Hommage – La mort nous a pris Alain Croubalian, journaliste et musicien Le décès subit de notre confrère laisse sans voix. La sienne était singulière. Elle manquera, sur scène comme à la radio. Thierry Mertenat

Alain Croubalian, lors d’un concert en solo, dans le rôle du cow-boy fantôme, donné à Bâle, son canton d’adoption après Genève. BRINER

Quand elle s’invite à l’improviste et joue les braqueuses dans le noir, on dit volontiers qu’elle est belle. Mais non, les gens sont effondrés et les mots qui s’échangent sont d’une infinie tristesse. Ils viennent d’apprendre la mort soudaine d’Alain Croubalian, survenue chez lui, à Bâle-Campagne, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier.

Il avait 57 ans, il était debout dans sa vie, il conjuguait ses verbes au présent, combinant chaque jour ses activités de journaliste culturel (il était correspondant de la RTS en Suisse alémanique) et de musicien (en solo ou, le plus souvent, en bande).