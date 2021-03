Les archives numérisées de la «Tribune» – La mort, grande absente des reportages de tranchées Les archives de la Julie nous plongent dans une vision déformée de la Première Guerre mondiale, où l’horreur du conflit est largement édulcorée. Frédéric Thomasset

À cette occasion, nous vous proposons de revenir en compagnie d'experts sur les thématiques fortes et événements marquants qui ont fait l'histoire du journal.

On peut parler d’une vision déformée. Ou d’une réalité tronquée. Dans la presse de l’époque, la Première Guerre mondiale ne colle pas vraiment à l’image qu’on s’en fait actuellement. Elle n’est ni sale ni cruelle. Elle serait un conflit noble où l’on tombe au champ d’honneur. Aux cadavres et à leur putréfaction, les journaux d’alors préfèrent la juste cause et le bon moral des troupes. Quant à la «Tribune de Genève», elle ne fait pas exception.