Réactions au décès de Tapis – «La mort de Bernard réveille des souvenirs du temps qui passe»

Football – «La mort de Bernard réveille des souvenirs du temps qui passe» Président de l’Olympique de Marseille au début des années nonantes, Bernard Tapie est mort dimanche matin d’un cancer, à l’âge de 78 ans. Les premières réactions. Sport-Center

Photo d’illustration de Christian Constantin. Yvain Genevay / Tamedia

«Bernard était tellement mal foutu que l’on savait que ça allait bien finir par arriver. Cela réveille des souvenirs du temps qui passe, il avait fait son dernier match de Coupe d’Europe comme président de l’OM contre nous. Il m’avait dit si tu m’élimines, tu peux me propulser dans la dette. On s’est toujours charrié avec ça lorsqu’on se parlait par la suite (il rigole). J’ai passé tellement de moments et d’échanges sympathiques avec lui, c’était toujours très agréable. Le plus fort? Ce match retour à Marseille (il rigole franchement). Il y avait toutes les composantes d’un vrai film semi-dramatique. L’OM devait absolument se qualifier contre Sion pour que Tapie reste protégé. Il était déjà sous le feu des projecteurs, et il y avait un combat politico-sportif là derrière. On aurait pu en faire un joli feuilleton. Il y avait de la nervosité, après le match, et il était très fâché car il avait été éliminé. C’était un peu le moment où tu joues au poker, et qu’un seul doit sortir du chapeau. Tout ce théâtre qui a accompagné ce match, dans la préparation, les alertes à la bombe, les CRS qui arrivaient… c’était quelque chose. Mon surnom de «Tapie des Alpes»? Je m’en suis toujours foutu. Quand il a eu vent que l’on m’appelait comme ça, il me disait: «les mecs comme nous, on est souvent traités comme certains bestiaux de foire qui arrivent dans les villages.» Dans le sens où des gens envieux veulent nous taper dessus et quand ils rentrent chez bobonne, ils disent qu’ils ont pu mettre une claque à la bête. C’était un peu le fait d’armes de la vie. Bernard aimait dire qu’il ne fallait pas accorder d’importance aux jaloux, ou envieux, ou au jugement gratuit de l’être humain, même si cela fait partie de la vie.»

Freddy Rumo. Archives LMS

«J’ai plein, plein de souvenirs de Bernard Tapie. Je l’ai connu à Paris, alors que je faisais partie de la commission de compétition de l’UEFA. Après, nous sommes restés en contact. Et il n’avait pas hésité à venir à La Chaux-de-Fonds avec son avion privé pour préparer un dossier. Je l’avais défendu devant un Tribunal à Berne, puisque l’UEFA était basée en Suisse. On avait gagné dans le cadre d’une mesure super-prévisionnelle. J’ai souvent été invité à son domicile parisien, aussi. Lorsqu’on arrivait, son service de sécurité venait nous chercher à l’aéroport et nous amenait à son hôtel particulier. Je garde de lui l’image d’un combattant, opiniâtre, entreprenant et imaginatif. Avec lui, c’était une sorte de perpétuelle fuite en avant. Je l’ai connu super-généreux dans l’action, à toujours vouloir construire quelque chose. Il a été énormément jalousé, et le déferlement des critiques a commencé quand il est entré en politique. On a beaucoup mis en avant son côté gouailleur ou goguenard, mais ce n’est pas ce que je retiens de lui. Et quand j’ai appris son décès ce dimanche matin, j’ai eu de la peine, sincèrement.»

