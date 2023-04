Montée mythique pour cyclistes – La montée que le peloton redoute et que les fans de vélo adorent Ce dimanche encore, la côte de la Redoute sera le juge de paix de Liège-Bastogne-Liège, le plus vieux «monument» de l’histoire de la petite reine. Robin Carrel Liège

Sur la côte de la Redoute, les coureurs serrent les dents avec un passage à plus de 20%. GETTY IMAGES

Dans le petit calepin des cyclistes du dimanche qui compilent les montées qu’il faut grimper une fois dans sa vie avant de mourir (ou de devenir trop vieux), il y a l'Alpe d'Huez, le Ventoux et compagnie. Pour ceux qui trouvent avec raison que les Tours d’Espagne et d’Italie sont plus passionnants que celui de France, les Tre Cime di Lavaredo ou les lacs de Covadonga leur donnent la chair de poule, même devant la télé.