Stratégie marketing – La montée en force de l’industrie du jeu vidéo aiguise l’appétit des annonceurs Les opportunités marketing propres à cette branche d’activité n’ont cessé de croître au cours de ces dernières années. Olivier Wurlod

I l est aujourd’hui possible de trouver le nom de marques de renom comme Adidas , Esso ou Red Bull sur les maillots des meilleures équipes d’e-sport. Getty Images

Kim Kardashian et ses sœurs ont-elles du souci à se faire? Dans un avenir pas si lointain, les marques pourraient en effet être moins enclines à leur verser jusqu’au demi-million de dollars pour une simple photo postée sur Instagram et se tourner vers un secteur au fort potentiel au vu de son essor phénoménal: le jeu vidéo.

Univers multijoueurs

Si le placement de produit n’est clairement pas nouveau dans l’univers vidéoludique, les opportunités marketing propres à cette branche d’activité n’ont cessé de croître ces dernières années. Et avec déjà 2,8 milliards de joueurs sur la planète, il est quasi certain que l’élan va perdurer. «Très en vogue depuis quelques années, les jeux mobiles et les univers très compétitifs et multijoueurs de type Overwatch ou Fortnite ont été structurés, dès leur conception, pour répondre à des fins marketing», explique David Javet, cofondateur du GameLab UNIL-EPFL.