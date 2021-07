Festival des Diablerets – La montagne montrée sous toutes ses facettes Le Festival international du film alpin projette une cinquantaine de films du 7 au 14 août. Il faut être vacciné pour venir sur place, mais les organisateurs ont aussi prévu une plateforme de diffusion en ligne.

La 52e édition du festival s’annonce éclectique et joue à la fois sur le frisson, l’émotion, la poésie et la découverte. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) offre une vitrine de la montagne en forme de kaléidoscope. Une cinquantaine de films sont à l’affiche du 7 au 14 août prochain. Le passeport Covid sera requis pour y assister. Mais les films seront aussi visibles sur une plateforme en ligne.

Pour sa 52e édition, le festival projettera une cinquantaine de films en provenance d’une dizaine de pays. Des films très divers, car les montagnes «ne sauraient se limiter à la pratique de l’escalade ou du ski», expliquent mercredi les organisateurs au moment de dévoiler leur programmation.

L’affiche s’annonce éclectique et joue à la fois sur le frisson, l’émotion, la poésie et la découverte. Le festival veut aussi établir des ponts et susciter le débat entre la ville et la campagne avec quelques films coups de poing.

Films poignants

«Wild – chasseurs – cueilleurs», de Mario Theus, est l’un d’eux. «Je n’ai jamais vu un film sur la chasse aussi poignant», explique le directeur artistique Benoît Aymon à Keystone-ATS. «La chasse est le sujet clivant par excellence. Ce film montre les choses telles qu’elles sont, il ne juge pas».

Autre long métrage fort: «Les vaches sur le toit» de Aldo Gugolz, qui vient d’obtenir le Grand Prix du festival de Trento. «Un quadra hérite de la ferme de son père dans une vallée perdue du Tessin. Il se rend compte qu’il n’arrive pas à en vivre. C’est un beau film, très prenant», commente Benoît Aymon.

Film muet sur les JO de 1924

Pour la première fois, le FIFAD accueille trois hôtes d’honneur: tout d’abord, le Musée suisse alpin, qui décentralise sa dernière exposition avec des images exceptionnelles sur la Corée du Nord. Ensuite le Comité international olympique (CIO) qui montrera un film muet sur les JO de 1924 à Chamonix, accompagné en direct par la violoniste Sara Oswald.

Enfin, la Cinémathèque suisse projettera une version fraîchement restaurée de «Derborence», du cinéaste Francis Reusser décédé l’an dernier. Le FIFAD rendra aussi hommage à trois personnalités disparues comme l’alpiniste Erhard Loretan, la championne du monde de freestyle Estelle Balet et le guide secouriste Jacques Richon, emporté cette année par une avalanche.

Avec Peter Brabeck

Des invités se déplaceront aux Diablerets: Cédric Lachat l’un des meilleurs grimpeurs au monde, l’alpiniste bernois Stephan Siegrist qui recevra le Mérite alpin pour sa «brillante carrière» ou encore Peter Brabeck. Dans son livre, l’ancien patron de Nestlé explique que «sans la montagne, il n’aurait pas fait une telle carrière», explique Benoît Aymon.

L’accès au festival se fera uniquement sur présentation du certificat Covid. Celui-ci permettra de circuler librement et sans restriction dans l’enceinte du festival.

Aussi en ligne

Une nouvelle plateforme digitale de vidéo à la demande (VOD) permettra aux amateurs qui ne pourraient pas se rendre dans la station vaudoise de découvrir en ligne la quasi intégralité de la programmation. «L’an dernier, nous avions joué le jeu et organisé un festival en présentiel. Pour 2021, comme d’autres festivals, nous avons investi dans le numérique car en début d’année nous ne savions pas sur quel pied danser», précise Benoît Aymon.

ATS

