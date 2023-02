Sorties cinéma – «La montagne», «Ant Man»: quels films aller voir cette semaine? Vive la différence, de l’homme-araignée d’«Ant-Man et la Guêpe» à l’ermite de «La montagne» en passant par la sexualité contrariée d’«Un homme heureux». Cécile Lecoultre Boris Senff

«La montagne», ça phosphore et c’est lumineux

Funambule du cinéma français, Thomas Salvador contrôle toutes les étapes de son film «La montagne», laissant se stratifier en couches subtiles science-fiction, aventure, philosophie et même romance. DR

Un ingénieur parisien décide de tout plaquer pour prendre de la hauteur. Installant son bivouac de fortune au pied de l’Aiguille du Midi, Thomas Salvador devient l’homme-orchestre d’un drôle de film symphonique. «La montagne», qu’il a écrit, interprété, réalisé, emprunte à la science-fiction, la comédie romantique et au film d’aventure.

Quasi tout seul dans cette entreprise, hormis la présence lumineuse de la comédienne Louise Bourgoin qui veille comme un ange, le héros avance en acrobate sur le fil d’une narration périlleuse. L’avalanche menace sans cesse dans cet environnement aussi hostile que riche en enseignement. Reclus dans la nuit, l’illumination vient parfois. Est-ce un songe, un délire? Le cinéaste James Cameron en son temps imagina lui aussi des êtres phosphorescents venus à son secours en plein «Abyss». L’écrivain Serge Damasio aussi, quand il conçu «Les furtifs», un sommet d’anticipation.

A la rencontre du fantastique, des créatures lumineuses dans la roche qui vous prennent pleine peau. Sister Films / DR

Avec un esprit terre-à-terre inattendu, «La montagne» retrouve aussi une dimension humaine, burlesque, quand cet alpiniste du dimanche au physique de Valentin le désossé s’accroche à la paroi, devient une créature digne de Buster Keaton ou Jacques Tati. De son expérience mystique dans la roche demeurent des stigmates qui modifient l’intérieur de ses cellules, rayonnent comme des ampoules de la Fée électricité. La pauvreté des effets spéciaux prend alors une dimension grandiose. Mais le conte s’achève déjà, le vert des plaines reprend le dessus sur le bleu glacé des cimes, réchauffe l’atmosphère, la rend banale à nouveau.

Près de deux heures se sont écoulées avec Thomas Salvador, qui ne semblent avoir duré qu’un instant éphémère. Lui qui se dit fasciné par les prestigidateurs l’avoue, la magie cristalline fond déjà, le rêve se dépose en flaques grises. «Sans doute, conclut-il, parce que je procède intuitivement et que j’essaie de ne rien forcer, que ce soit dans l’écriture ou ma manière de jouer.»

«La montagne» Afficher plus Réalisateur: Thomas Salvador

Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin

Conte (Fr., 112’)

«Ant-Man et la Guêpe: Quantumania», ça pique

Et c’est reparti pour un cycle, la phase V du Marvel Cinematic Universe démarre avec «Ant-Man». DR

Trop de superhéros tuent le superhéros, mais Marvel y croit toujours. Et le box-office mondial lui donne raison. Après avoir bouclé la phase IV du Marvel Cinematic Universe avec «Black Panther: Wakanda Forever», l’homme-fourmi entame un nouveau volume. Mis en scène par Peyton Reed depuis 2015, ce troisième Ant-Man (Paul Rudd) voit l’irruption d’un méchant supercalibré pour casser la routine, Kang le Conquérant (Jonathan Majors).

Doté de pouvoirs des plus destructeurs, et notamment d’un humour noir assez tueur, cet affreux jojo aux ruses charmeuses pimente une course-poursuite ambitieuse dans un monde carrément quantique. De quoi doper le quotidien de la famille recomposée de Scott et Hope, qui, à force de jouer aux petits savants, se voient happés par des forces aussi mystérieuses qu’opposées. Une fois de plus, il va leur falloir retrouver le chemin de leur sweet home.

«Ant-Man et la Guêpe: Quantumania» Afficher plus Réalisateur: Peyton Reed

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly

Superhéros (USA, 121’)

«La femme de Tchaïkovski», tragédie

L’amour passionné d’une femme pour un homme qui ne l’aimait guère, Tchaïkovski, et s’en trouva si malheureux qu’il composa une oeuvre géniale, «La symphonie pathétique». DR

Exilé à Berlin après ses lourds ennuis avec la justice moscovite, le metteur en scène Kirill Serebrennikov reste rebelle au pouvoir russe. Avec «La femme de Tchaïkovski», en lice pour la Palme d’or à Cannes en mai dernier, le dissident n’hésite pas à fissurer le discours officiel en ne cachant rien de l’homosexualité du grand compositeur (1840-1893).

Pour mémoire, l’administration Poutine nie encore la vérité établie. Dès 1971, cet amour qui ne dit pas son nom inspirait un film magnifique au réalisateur Ken Russell, «La symphonie pathétique». C’est d’ailleurs vers 1877, l’année de son mariage, que Tchaïkovski sombre dans une dépression suicidaire et compose cette œuvre magistrale.

Kirill Serebrennikov en dégage à son tour une tragédie qui flirte sans cesse avec la folie. Si l’exactitude historique importe peu, la métaphore quant à l’aliénation d’un peuple par ses dirigeants porte avec une justesse impitoyable.

«La femme de Tchaïkovski» Afficher plus Réalisateur: Kirill Serebrennikov

Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova

Drame (Rus., 143’)

«Un homme heureux», ni une ni deux

Catherine Frot et Fabrice Luchini, pas trop inspirés sur ce coup-là. DR

Nulle femme n’est une île, nul homme non plus. Alors que Jean brigue un quatrième mandat de maire à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, ce conservateur voit sa vie de notable peinard dynamitée par sa bourgeoise. Edith a en effet décidé d’assumer une vérité profonde et contrariée depuis 40 ans, sa mâle identité.

Empoignant la transition par les hormones, les moustaches et les bretelles de pantalon, Eddy entame le parcours du combattant sous le regard médusé de son vieux compagnon. Pour sympathique, le propos poussait au vaudeville des familles comme sur une pente savonneuse.

Le réalisateur Tristan Séguéla se laisse aller au piège avec une mollesse coupable. Tandis que Catherine Frot se déguise en travelo avec une aisance boulevardière, Fabrice Luchini et Philippe Katerine manquent de cet abattage loufoque qui aurait pu emporter. À force de bons sentiments et d’outrances refoulées, rien ne convainc ici.

«Un homme heureux» Afficher plus Réalisateur: Tristan Séguéla

Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot

Comédie (Fr., 89’)

«Juste ciel!», humour et chambre à air

Des nonnes dans une comédie française comme au bon vieux temps du Gendarme à Saint-Tropez… DR

Après s’être laissé aller à buller en adaptations BD, d’«Astérix et Obélix» en «Petit Nicolas», le réalisateur Laurent Tirard revient à ses premières amours, la comédie franchouillarde assumée à l’ancienne mais animée d’une quête acharnée de fraîcheur.

Las, la manne divine qu’une bande de nonnes déjantées devrait distribuer ici en innocentes aux mains pleines manque cruellement de grâce. Pour sauver une maison de retraite de la ruine, ces bonnes sœurs acceptent de participer à une course cycliste, même si les belles âmes ne savent pas pédaler.

Quelques suspectes habituelles sont sur la ligne de départ, Valérie Bonneton et sa bouille à la «Fais pas ci, fais pas ça», Camille Chamoux et ses grimaces d’humoriste, Claire Nadeau en ancêtre assumée des Tuche aux Vieux fourneaux. Ça sent le pneu crevé.

«Juste ciel!» Afficher plus Réalisateur: Laurent Tirard

Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux

Comédie (Fr., 86’)

«Erica Jong – Breaking the Wall», visite à une pasionaria

La New-Yorkaise Erica Jong, 80 ans, s’émancipa des diktats en vigueur aux Etats-Unis dans les années 60 en écrivant notamment une thèse sur la littérature britannique du XVIIIe siècle, puis en composant des best-sellers érotico-féministes comme «Le complexe d’Icare». DR

Kaspar Kasics, réalisateur zurichois, s’est invité dans l’intimité d’une figure d’une féministe américaine: Erica Jong. Cette auteure à succès, surtout connue pour son «Complexe d’Icare» (traduction «Fear of Flying», de 1973), un best-seller vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, était ainsi entrée en littérature, avec l’appui de Henry Miller, en posant un jalon dans l’affirmation d’une sexualité féminine et d’une égalité de sexes qu’elle n’a jamais cessé de défendre.

«Erica Jong – Breaking the Wall» s’introduit dans la vie quotidienne de l’écrivaine désormais âgée de 80 ans et en brosse un portrait rapproché de «femme charismatique, originale, de caractère, avec son humour et son côté un peu bizarre». Quelques sauts dans les talk-shows du passé et dans les rues new-yorkaises complètent cette sorte de bilan très ouvert de cette héroïne ultra-médiatisée des débuts d’un féminisme mondialisé.

«Erica Jong – Breaking the Wall» Afficher plus Réalisateur: Kaspar Kasics

Documentaire (CH, 95’)

