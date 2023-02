Aux portes de l’Ukraine – La Moldavie craint une tentative de coup d’État pro-russe La présidente moldave a confirmé l’existence d’un plan de déstabilisation du pays par Moscou. Pour les experts, le risque est davantage politique que militaire. Théophile Simon

La présidente moldave Maia Sandu lors d’une conférence de presse à Chisinau le 13 février 2023. Elle avait alors alerté son peuple contre une prochaine tentative de «subversion» russe. KEYSTON/DUMITRU DORU

La Moldavie, prochaine cible de Moscou? L’hypothèse n’est pas nouvelle, mais elle semble plus que jamais prise au sérieux dans les couloirs du pouvoir moldave. Le pays a brièvement fermé son espace aérien dans la journée de mardi, au lendemain d’une mise en garde retentissante de la présidente Maia Sandu contre les «projets russes» visant à «affaiblir l’État». «Le plan prévoit des attaques d’édifices étatiques et des prises d’otage par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil», avait déclaré la dirigeante pro-européenne devant la presse, le visage grave. «L’objectif est de renverser l’ordre constitutionnel et de remplacer le pouvoir légitime de Chisinau par un pouvoir illégitime.»