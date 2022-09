Votation sur l’AVS du 25 septembre – La moitié ne respecte pas l’âge de la retraite De nombreuses personnes actives prennent une retraite anticipée. Celles qui le font à 60 ans ou plus tôt sont généralement privilégiées. Markus Brotschi

La retraite anticipée est populaire en Suisse. Photo: Keystone

Du point de vue de la gauche, la retraite anticipée est un privilège de riches. «Qui a les rentes de vieillesse les plus élevées?» demande le coprésident du PS Cédric Wermuth dans un récent tweet. Et de fournir sa propre réponse. «Exactement, celles et ceux qui peuvent se permettre de prendre une retraite anticipée à 60 ans.» Pour illustrer son affirmation, Cédric Wermuth cite dans un autre tweet l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, qui a démissionné du Conseil fédéral à 58 ans et a droit depuis à une rente annuelle de 220 000 francs.