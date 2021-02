Pandémie – La moitié des virus circulant à Genève sont des mutants plus contagieux Quelque 485 cas du variant anglais ont été identifiés. Alors qu’une mutation le rendant plus résistant aux anticorps vient d’être détectée, faut-il s’inquiéter? Aurélie Toninato

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Le bâtiment principal de l'hôpital à Cluse-Roseraie. LAURENT GUIRAUD

À Genève désormais, 50% des virus du Covid-19 présentent une mutation qui les rend plus contagieux. Dans la majorité des cas, il s’agit du variant anglais. C’est ce qu’indiquent les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui ont mis en place un système de surveillance afin de pouvoir détecter rapidement ces variants et surveiller leur propagation. L’Office fédéral de la santé précisait lundi que 40% des tests effectués aux HUG – qui analysent plus d’un tiers de l’ensemble des dépistages naso-pharyngés (PCR) du canton – concernent le variant anglais. 485 cas ont déjà été identifiés. Sachant que ces cas augmentent de manière exponentielle, la souche britannique devrait bientôt être dominante. Si elle est 40 à 70% fois plus contagieuse, aucune évidence n’atteste, pour l’instant, d’une hausse de la sévérité des cas ou d’une diminution de l’efficacité des vaccins.