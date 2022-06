Violences domestiques à Genève – La moitié des infractions pour violence se déroule dans le cadre domestique Le canton et le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences présentaient les chiffres sur les violences domestiques. Léa Frischknecht

Le 21 décembre 2021, un rassemblement sur la place Bel-Air dénonçait le nombre de féminicides en Suisse. Selon le site stopfemizid.ch , il y en eut 26. LAURENT GUIRAUD

«En 2011, la part des infractions pour violences domestiques sur l’ensemble des infractions pour violence était de 35,6%. En 2021, elle a dépassé la valeur de 50%.» Tels sont les chiffres annuels de l’Observatoire genevois des violences domestiques. Ils étaient présentés, jeudi matin, par le Départements des finances et des ressources humaines (DF) et le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV).