Le conseiller d’État Serge Dal Busco persiste et signe. Contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, il affirme que son plan de la modération de la vitesse pour lutter contre le bruit routier est «subtil» et constitue déjà un compromis. N’en déplaise au PLR, à l’UDC, au MCG et au TCS! La pierre de discorde? Le passage au régime 30 km/h sur certains tronçons d’axes structurants qui traversent des zones denses d’habitation.

À cet affrontement somme toute traditionnel – du moins à Genève – se superpose un potentiel conflit institutionnel entre le Conseil d’État et le Grand Conseil. Les opposants au plan reprochent en effet au chef du Département des infrastructures «un passage en force». En clair, être passé par un arrêté «trop peu négocié», un outil qui est une prérogative du gouvernement sur lequel le parlement n’a rien à dire.

Rassurez-vous, empêcher des députés genevois de s’exprimer est une gageure. De ce plan, il en sera question jeudi ou vendredi lors de la session parlementaire. Une demande de traitement en urgence du projet de loi intitulé «Prioriser le phonoabsorbant avant les 30 km/h» est déjà quasi certaine.

Et cela pourrait même bouchonner sur la thématique, car de nouvelles motions sont en réflexion dans les partis. Il restera toutefois à réunir une majorité des élus. Et ça, avec 45 députés PLR, UDC et MCG, c’est loin d’être gagné.

