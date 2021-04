Vol d’un coffre-fort – La mission de Chine victime d’un cambriolage à Genève Cinq prévenus, vivant en région parisienne, ont été interpellés à Bardonnex. Deux suspects courent toujours. C’est la justice fédérale qui traite l’affaire. Fedele Mendicino

La Mission diplomatique de la Chine. LUCIEN FORTUNATI

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a enquêté ces derniers mois sur plusieurs cambriolages commis à Genève en octobre. Selon nos renseignements, cinq prévenus vivant dans la région parisienne (Saint-Denis) ont été interpellés à la fin de l’an dernier pour avoir pris pour cible trois sites fort différents: la mission de Chine à Genève, une petite boucherie et une entreprise de boissons du canton.

Jugés à Bellinzone

Depuis, tout est allé très vite: le 15 avril, quatre protagonistes, qui admettent les faits reprochés, ont été jugés par le Tribunal pénal fédéral (TPF), à Bellinzone, dans le cadre d’une procédure simplifiée. Trois d’entre eux ont été condamnés à des peines de prison avec sursis (deux à 6 mois et un à 7 mois), contrairement au quatrième, qui écope d’une peine ferme (8 mois) en raison de ses antécédents en France. Tous seront expulsés de Suisse. Le dernier des cinq détenus, âgés entre 19 et 30 ans, conteste les accusations de vol en bande, violation de domicile et dommage à la propriété. Il ne sera donc pas jugé via une procédure simplifiée. À noter que deux autres suspects n’ont pas été retrouvés à ce jour.