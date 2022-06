Conférence à Genève – La ministérielle de l’OMC va se prolonger jeudi Les discussions entre les 164 membres concernant notamment la pandémie et les subventions à la pêche continueront lors d’une cinquième journée de réunion.

Les participants à la ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) vont devoir encore œuvrer pour arracher des accords. (Photo d’illustration) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) va se prolonger jeudi à Genève. Les 164 membres tentent d’arracher un accord sur la réponse et la pandémie ou encore sur les subventions à la pêche.

Ils ont estimé «que la situation en valait la peine», a dit à la presse le porte-parole de l’OMC, Daniel Pruzin. «Des avancées significatives ont été faites», a-t-il également ajouté. «Nous ne sommes pas loin d’accords».

Millions de dollars

De son côté, Dr Ngozi avait affirmé mardi que «le temps presse». L’Inde semble inflexible sur une durée de 25 ans pour appliquer l’élimination des subventions nuisibles à la pêche. Toute autre décision «n’est pas acceptable», selon son ministre du commerce.

Les États cherchent un arrangement sur la pêche après plus de 20 ans de négociations sur les subventions, estimées jusqu’à 54 milliards de dollars (environ 54 milliards de francs) par an. L’objectif est d’interdire celles pour un navire qui mènerait une pêche illégale, non déclarée ou non réglementée.

Mais aussi celles pour la surpêche dans des zones déjà trop utilisées. Dans un projet d’accord, des exemptions sont prévues pour les pays pauvres et ceux en développement avec un volume de pêche peu élevé.

Pour aider les pays en développement, Dr Ngozi a proposé en juillet 2021 un fonds de soutien de 20 millions de dollars (environ 20 millions de francs). Un quart de ce montant a été déjà reçu, a-t-elle dit mardi.

Discussions très intensives

Des divergences subsistent également sur la sécurité alimentaire. La discussion la plus proche d’un accord est celle pour renoncer à toute restriction sur les exportations de chargements alimentaires humanitaires pour le Programme alimentaire mondial (PAM).

Mais un arrangement sur la réponse à la pandémie semble possible. Toujours aucun consensus n’est observé sur des exceptions provisoires à la propriété intellectuelle pour les vaccins contre le coronavirus. Pour la Suisse, sous pression depuis un an d’États et d’ONG pour une levée provisoire des brevets sur les technologies contre la pandémie, un accord ne sera acceptable que s’il considère la propriété intellectuelle comme une solution dans cette affaire.

Aucun projet de texte révisé n’a été lancé pour le moment. «Les discussions sont intensives, dans de petits groupes», a aussi dit le porte-parole de l’OMC.

ATS

