Réunion à Genève – La ministérielle de l’OMC aura finalement lieu en juin Les États membres de l’Organisation mondiale du commerce ont validé une nouvelle date pour la 12e ministérielle, qui avait été reportée en raison de la pandémie.

Après un report en novembre dernier, la rencontre aura lieu la semaine du 13 juin. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

La ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui avait été reportée en novembre dernier à Genève en raison de la pandémie, aura lieu la semaine du 13 juin. Les États membres ont validé mercredi ce scénario lors d’une réunion, a affirmé l’institution.

La présidence kazakhe de la ministérielle et les trois vice-présidents avaient proposé de prévoir la rencontre durant la première semaine de mars. Mais de nombreuses délégations avaient estimé que l’incertitude liée au coronavirus empêchait ce scénario.

À lire Abo Conférence de Genève annulée MSF continue de mettre la pression sur l’OMC sur le front des vaccins Cette ministérielle est importante pour une organisation en crise institutionnelle depuis que son tribunal d’appel est dysfonctionnel. La directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala souhaite arracher un accord sur la réponse à la pandémie et sur les subventions à la pêche.

La directrice générale de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala, le 4 octobre 2021 à Genève. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le report en novembre dernier a fait retomber un peu la pression sur la Suisse, appelée avec d’autres à accepter une levée provisoire des brevets sur les technologies contre le coronavirus. Mais celle-ci devrait remonter dans les prochains mois avant la 12e ministérielle de juin à Genève.

La surpêche dans le collimateur

Sur la pêche, les États doivent tenter d’arracher un arrangement après plus de 20 ans de négociations sur les subventions, estimées jusqu’à 54 milliards de dollars par an. L’objectif est d’interdire les subventions pour un navire qui mènerait une pêche illégale, non déclarée ou non réglementée. Mais aussi celles pour la surpêche, dans des zones déjà trop utilisées.

Selon l’ONU, 90% des stocks marins sont exploités ou surexploités. Un tiers des prises sont liées à la surpêche. Les États riches souhaitent que la Chine ne puisse s’appuyer sur des exceptions en raison de son statut autodéclaré de pays en développement.

Et dans un projet d’accord, des exemptions pour les pays pauvres et ceux en développement avec un volume de pêche sous les 0,7% de la capacité mondiale sont prévues. De même que des mesures pour limiter le recours au travail forcé, de quoi tenter de satisfaire tout le monde. Mais des États en développement le trouvent trop favorable aux pays riches.

