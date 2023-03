Avancée technologique à l’EPFL – La minibague connectée Iris met la santé à portée de doigt La start-up Senbiosys présente la plus petite bague connectée du monde, capable de documenter fréquence cardiaque, oxygénation ou encore pression. Romaric Haddou

La bague connectée Iris compte six capteurs miniatures et ne mesure que 5 mm de largeur. DR

Un bijou technologique pour supplanter les montres connectées. C’est ce que présentent Antonino Caizzone et Assim Boukhayma, deux chercheurs issus de l’EPFL. À la tête de la start-up Senbiosys, ils ont miniaturisé et optimisé le système qui permet aux montres connectées de suivre les paramètres vitaux de celles et ceux qui les portent, à tel point que le dispositif tient désormais dans un simple anneau de 5 mm de largeur pour 2,5 mm d’épaisseur.