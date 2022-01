Prix du cinéma suisse – «La Mif» de Frédéric Baillif nominé six fois Les noms des nominées et nominés des Quartz ont été annoncés ce lundi soir aux Journées de Soleure. La remise des prix aura lieu le 25 mars à Zurich.

Lorenz Merz, avec l'acteur Pablo Caprez et l'enfant Art Bllaca, qui jouent dans «Soul of a Beast», huit fois nominés.

«La Mif» du Genevois Frédéric Baillif est nominé six fois pour un Prix du cinéma suisse et «The Soul of a Beast» du Zurichois Lorenz Merz huit fois. Les noms des autres personnes pouvant espérer recevoir des Quartz ont été annoncés lundi soir aux Journées de Soleure.

«La Mif», primé au dernier Zurich Film Festival ainsi qu'à la Berlinale, pourrait également être élu meilleur long métrage suisse de l'année. Il brigue aussi des trophées dans les catégories Meilleur scénario, Meilleure actrice (Claudia Grob), Meilleure actrice dans un second rôle (deux fois avec Charlie Areddy et Anaïs Uldry) et Meilleur montage.

«The Soul of a Beast» du réalisateur zurichois Lorenz Merz est le seul film suisse qui a concouru pour le dernier Léopard d’Or à Locarno et qui a reçu une mention spéciale. Il raconte l’histoire d’un père adolescent qui tombe amoureux de la petite amie de son meilleur ami.

Ce film est en lice pour un Quartz dans huit catégories, comme l’a annoncé lundi l’Office fédéral de la culture (OFC) lors de la «Nuit des nominations». Il a été sélectionné dans les catégories Meilleur film de fiction, Meilleure interprétation féminine, Meilleure interprétation masculine, Meilleure interprétation dans un second rôle, Meilleure musique de film, Meilleure photographie, Meilleur montage et Meilleur son.

De vieux briscards du Quartz en lice

Pour les prestations des acteurs principaux, les longs métrages «Stürm: Bis wir tot sind oder frei» d’Oliver Rihs ainsi que «Und morgen seid ihr tot» de Michael Steiner sont récompensés par trois nominations au total. Le double lauréat du Quartz Sven Schelker (»Und morgen seid ihr tot») et l’acteur de «Stürm» Joel Basman, qui a lui aussi déjà un prix du cinéma suisse sur son étagère, sont en concurrence avec l’acteur de «Soul of a Beast» Pablo Caprez.

Lorenz Merz a déjà reçu un Quartz en 2009 pour son court-métrage «Un dia y nada».

Marie Leuenberger, qui incarne l’avocate de Stürm, Barbara Hug, et qui a également déjà remporté deux prix du cinéma suisse, est nominée dans la catégorie meilleure actrice avec Ella Rumpf (»Soul of a Beast") et Claudia Grob («La Mif»). «Et demain vous serez morts» peut en outre espérer remporter un Quartz dans les catégories Meilleure musique de film et Meilleure photographie.

«Olga», la coproduction franco-suisse d’Elie Grappe, repérée à Cannes et qui devait représenter la Suisse aux Oscars, mais qui n’a pas été retenue dans la sélection finale, peut à nouveau espérer avec deux nominations. L’histoire d’une jeune gymnaste qui tente de se faire une place dans l’équipe nationale suisse, alors que la révolte de Maidan éclate en Ukraine est en lice dans les catégories Meilleur film de fiction et Meilleur scénario.

«Wet Sand» d’Elene Naveriani et «Azor» d’Andreas Fontana (également nominés pour Meilleur scénario, Meilleure photographie et Meilleur son) se sont qualifiés pour le titre de Meilleur film de fiction. Dans la catégorie documentaire, «Apenas el sol» d’Arami Ullón, «Dida» de Nikola Ilić et Corina Schwingruber Ilić, «Les guérisseurs» de Marie-Eve Hildbrand, «Ostrov – Die verlorene Insel» de Laurent Stoop et Svetlana Rodina ainsi que «Réveil sur Mars» de Dea Gjionovci se disputent le prix principal.

Le Prix du Cinéma Suisse est décerné depuis 1998 par l’Office fédéral de la culture (OFC). Cette année, la remise des prix aura lieu le 25 mars à Zurich.

ATS/Natacha Rossel

