Une star dans l’âme – La Microlino arrive enfin Espérée depuis 2016, la petite bombe électrique roulera en janvier sur nos routes. Cécile Lecoultre

La Microlino Dolce pistache avec toit ouvrant ne passera pas inaperçue. Deux personnes peuvent se tasser dans son habitacle long de 2,5 mètres. Microlino /DR

Ronde et marrante, la Microlino espère épater la jeunesse au prochain Mondial de l’auto à Paris, du 17 au 23 octobre prochains. Imaginée en Suisse alémanique par la société Micro, déjà inventrice de trottinettes urbaines, ce quadricycle lourd dont l’idée était lancée au Salon de l’auto de Genève en 2016 joue les hybrides en bouleversant le microtransport. Mi-trottinette, mi-voiture, l’engin veut combler le manque entre scooter et voiture traditionnelle.

Partant du constat que trop de véhicules circulent quasi à vide, cette auto électrique propose un habitacle destiné à 1,2 personne (sic!), mais grimpe à 90 km/h et nécessite donc un permis B. À la différence des prototypes qui affluent dans la gamme des microcitadines, la Microlino possède un coffre de 230 litres. D’accord, en trois packs d’eau, c’est plein.

Recharge en 4 heures

Par contre, longue de 2,5 m seulement, elle se faufile dans les créneaux et se parque en épi grâce à sa porte avant et sa carrosserie compacte. Descendante de la BMW Isetta, la mignonne affiche une appréciable sobriété énergétique et se recharge en quatre heures. Trois tailles de batterie sont proposées, pour des autonomies de 95, 175 ou 230 km.

Autre point essentiel, le look. Urban, premier prix, offre sa «simplicité ultime» en blanc crème ou orange pétant, Dolce se veut rétro en bicolore, notamment un joli pistache crème, et Competizione la joue classieux en tons sévères. La série limitée à 999 exemplaires Pioneer, avec toit ouvrant pour chanter sur les routes, sièges tout cuir végétal et daim, équipement Pioneer, etc., relève déjà du fantasme.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.