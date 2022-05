Un talent fou de cuisinier – La Micheline, le restaurant du chef de la gare des Eaux-Vives Basque espagnol formé dans des restaurants étoilés, Andrés Arocena cuisine avec une touche de cuisine espagnole et la tradition française. Alain Giroud

Dans le restaurant La Micheline dont le chef est Andres Arocena, au 3 avenue de la Gare des Eaux-Vives. Lucien FORTUNATI

Andrés Arocena n’est pas conducteur de train, mais il dirige la cuisine de La Micheline avec un talent fou. Cette table branchée, installée dans la gare des Eaux-Vives, propose une cuisine bistronomique. Un adjectif trop modeste si on se fie au contenu des assiettes proposées. Le parcours de ce chef basque espagnol est étonnant. Il s’est formé aux fourneaux des deux établissements triple étoilés de San Sebastián, Martin Barasategui d’abord, puis Juan Mari et Elena Arzak. Après un passage chez Gérald Passédat (Le Petit Nice à Marseille, trois étoiles aussi), il est arrivé au Lausanne Palace comme second d’Edgard Bovier.