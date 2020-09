La Bâtie – La méthode Coué se danse au Théâtre Am Stram Gram Le Brésilien Volmir Cordeiro, établi à Paris, a présenté un «Trottoir» qui manifeste la gaieté en toutes circonstances. Katia Berger

Le chorégraphe Volmir Cordeiro et ses cinq danseurs forment un groupuscule coloré qui réagit par la joie aux adversités sociales dans «Trottoir». FERNANDA TAFNER

Six formes humaines agglutinées sur le devant de la scène. De pied en cap, elles sont recouvertes de collants, de casques, de guêtres, de ceintures colorés. Masquées, donc, mais de bleu, de vert, de jaune ou de violet fluo. Tandis que se font entendre des bribes de samba entrecoupées de silence, les gestes de ce petit peuple de Benetton illustrent: les sensations du froid ou de la faim, le travail de nettoyage, la bagarre, le sexe. Parfois, même, on reconnaît l’épouillage du singe, le reniflement anal d’un chien. Des gueules muselées s’échappent tantôt des cris ou des onomatopées – tchouk tchouk tchouk bzzzz –, quand les langues, entre deux galoches, ne citent pas, en mode rap, des extraits de textes signés Paul B. Preciado, Guérasim Luca, Agnès Varda ou Caetano Veloso. Le groupe se délie à mesure que la chorégraphie se fait plus brute, plus burlesque, plus anarchique.

Aucune des actions mentionnées plus haut ne justifie en soi la moindre doléance, bien sûr. Ne posent problème ni la clownerie, ni le mimétisme, et encore moins l’énergie. Le public, du reste, semble adhérer. L’enchaînement des tribulations sociales subies par le groupuscule, en revanche, interroge. Face aux oppressions diverses, la tribu se doit d’afficher sempiternellement la même joie sans tache, le même inébranlable entrain. Garder sa bonne humeur quoi qu’il advienne. Un clou chassera toujours l’autre, qu’il s’agisse de rires, de larmes, de colère ou d’amour. Aussi les violences hétéroclites que dénoncent les auteurs convoqués ne font qu’ajouter un morceau de tissu au patchwork assemblé. L’injustice? Anecdotique. La résistance? À quoi bon. Comme si les causes bigarrées défendues pêle-mêle par Volmir Cordeiro, dans ce «Trottoir» qui suit la «Rue» de 2015, ne servaient au fond que de prétexte au spectacle. Pourvu qu’il y ait l’ivresse.