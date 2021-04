Pour le beau temps, il faudra patienter – La météo va freiner la ruée vers les terrasses Après un beau dimanche, la semaine s’annonce grise et maussade. Rien à voir avec avril 2020 et ses températures records. Jocelyn Rochat Le matin dimanche

Le mauvais temps pourrait bien avoir raison des terrasses. Getty Images

Comme l’été a sa météo des plages, l’époque du coronavirus a désormais sa météo des terrasses. Ce coup d’oeil inquiet vers la rubrique spécialisée, quand on organise les sorties de la semaine. Et ce dimanche les Suisses ont de quoi faire la grimace, parce que la semaine s’annonce passablement perturbée, maussade et fraîche. «Pour profiter d’une belle météo de printemps, il faut sortir ce week-end, parce que les températures vont battre de l’aile par la suite», prévient Nicolas Borgognon, à MeteoNews.

Le retour du sable du Sahara

Dans le détail, lundi et mardi, «c’est du sable du Sahara qui va obscurcir le ciel, surtout du Léman au Valais. Mais les gouttes resteront encore rares. Puis les précipitations devraient graduellement revenir dès mercredi. La journée de jeudi pourrait se montrer particulièrement maussade et fraîche, avec des températures autour de 12 à 14°C seulement. Ensuite, on peut espérer davantage d’éclaircies d’ici au week-end prochain. Mais pour profiter de trois jours de temps radieux et de températures au-dessus de 20°C, il faudra probablement patienter au moins dix à quinze jours», résume le météorologue.