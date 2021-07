Début d’été maussade – La météo ne décourage pas les campeurs suisses Malgré la pluie, les campings continuent de faire le plein en ce début d’été. La situation est plus incertaine pour le reste de l’offre touristique. Julien Culet

Les violentes intempéries de fin juin, ici à Cressier (NE), ont causé des dégâts à un certain nombre de campings suisses. Mais cela ne décourage pas les vacanciers. Keystone

Alors que ce début d’été est particulièrement pluvieux et marqué par des températures en dessous des normales saisonnières, les touristes suisses ne semblent pas découragés. Les campings, naturellement plus affectés par le mauvais temps, ne sont ainsi pas désertés. «Très peu de personnes annulent leur séjour et nous ne constatons pas une vague d’annulations à cause de la météo», affirme Laurent Pignot, porte-parole du TCS, qui possède une trentaine de campings à travers le pays.

La volonté des Suisses de prendre des vacances après des mois de crise serait plus forte que la grisaille. Comme l’an dernier, bon nombre de vacanciers souhaitent rester dans leur pays et profiter de la nature. Le TCS rapporte que ses hébergements affichent complet tout l’été. Seule ombre au tableau: les violentes intempéries de la semaine dernière ont mis à mal un certain nombre de campings. La grêle qui s’est abattue a causé des dommages mineurs dans trois installations du TCS, dont le celles de Salavaux (VD).