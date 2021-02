Ski alpin – Malgré la météo, la confiance suisse est au beau fixe Le super-G féminin n’a pas pu avoir lieu mardi à cause du brouillard. Les championnats du monde de Cortina d’Ampezzo doivent affronter des conditions capricieuses en ce début de semaine. Ugo Curty Cortina d'Ampezzo , Sylvain Bolt

La piste «Olympia delle Tofane» ne sacrera pas sa première championne du monde 2021 ce mardi. Pour l’instant, le combiné alpin masculin est prévu mercredi. AFP

Après la neige dimanche et lundi, c’est le brouillard qui a provoqué un troisième report mardi aux championnats du monde de ski à Cortina d’Ampezzo. La visibilité était tout simplement trop mauvaise pour lancer le super-G féminin prévu en début d’après-midi. Après avoir plusieurs fois retardé le départ, puis abaissé le portillon, les organisateurs ont été contraints de renoncer à 14 h 30.

Embouteillages dans le programme

Il n’a pas encore été précisé à quelle date la course sera reportée. Le super-G des hommes, qui devait aussi avoir lieu mardi, avait déjà été repoussé à jeudi, alors que le combiné alpin des femmes a été décalé d’une semaine (au 15 février).

Cette accumulation de reports va poser de sérieux problèmes au comité d’organisation italien. Deux entraînements sont prévus jeudi et vendredi pour les descentes du week-end (samedi chez les femmes et dimanche pour les hommes). Le combiné alpin masculin devrait avoir lieu mercredi mais la neige est attendue sur les Dolomites dans la nuit.

«Suffisamment d’athlètes suisses sélectionnés»

Le bouleversement du planning des épreuves va resserrer le calendrier et pourrait avoir des conséquences sur le programme des skieurs et skieuses helvétiques. «Là, on se retrouve déjà avec des athlètes qui vont devoir disputer des épreuves quatre jours de suite, a expliqué dans l’aire d’arrivée Urs Lehmann, le président de Swiss-Ski. On va revoir la planification individuelle des athlètes et il pourrait y avoir des changements pour les Suisses. Dans ce genre de situation, les forts deviennent plus forts et les faibles plus faibles. Notre équipe est très forte, elle va donc garder la tête haute et rester concentrée. Il faut garder son calme et ne surtout pas perdre de l’énergie.»

La Fédération suisse va échanger avec ses athlètes afin que ceux-ci puissent être dans les meilleures conditions possible. «Nous avons sélectionné suffisamment d’athlètes pour faire face à ces changements de programme et au final, cela dépendra du ressenti des skieurs et skieuses qui décideront si leur programme est trop chargé», a expliqué dans la foulée Walter Reusser, directeur alpin de Swiss-Ski.