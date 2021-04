Nouveauté discographique – La messe est dite pour Gli Angeli Avec la «Messe en si», la formation poursuit avec pertinence son exploration de Bach en s’attaquant à un monument. Rocco Zacheo

Stephan MacLeod, fondateur et directeur de Gli Angeli. Avec ses concerts et ses enregistrements, l’ensemble s’est hissé parmi les meilleures formations dans le répertoire baroque. JACQUES PHILIPPET

On n’échappe pas, lorsqu’on plonge dans la «Messe en si mineur» de Bach, aux sentiments contrastés qu’inspirent parfois les très grands monuments. On observe, donc, on écoute, et on est pris d’un vertige euphorique face à tant de magnificence en même temps qu’on entend surgir la menace d’un égarement, d’un dépaysement tant l’opulence qui nous submerge nous empêche de circonscrire l’objet. L’œuvre à laquelle se sont confrontés les membres de l’ensemble Gli Angeli induit cela, donc. Elle le fait par ses allures colossales qu’il convient de définir par quelques traits sommaires.