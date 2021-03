Concert en streaming – La Menuhin Academy, où les archets deviennent grands Laboratoire musical hors norme, l’institution déploie ses jeunes solistes samedi au Victoria Hall, aux côtés du pianiste Nelson Goerner. Plongée dans les rouages d’un pôle d’excellence. Rocco Zacheo

Renaud Capuçon durant une master class donnée au Rosey Concert Hall. Le violoniste français a succédé en 2019 à Maxim Vengerov à la direction artistique de la Menuhin Academy. PHOTO: PAUL SUTIN

Pour cerner les contours de cette histoire musicale, on pourrait faire appel à une analogie sportive. Imaginons alors un athlète de haut niveau qui, voulant aiguiser sa condition physique, irait faire un long stage en altitude en se soumettant à des entraînements astreignants. À l’International Menuhin Music Academy (IMMA), c’est un peu de cela qu’il est question, et ce, depuis 1977, année à laquelle ce violoniste de génie que fut Yehudi Menuhin entreprit une aventure pédagogique unique en son genre. Ici donc, comme dans les hauts plateaux fréquentés par les marathoniens, on chemine dans l’excellence en accueillant les jeunes talents les plus prometteurs et en déployant les meilleures conditions pour peaufiner l’art du violon, de l’alto ou du violoncelle.