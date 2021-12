Grand Conseil – La mendicité sera à nouveau amendable à Genève Une majorité de députés de droite et du MCG impose de larges zones où demander l’aumône sera sanctionné. Eric Budry

Le débat a tourné quasi uniquement sur la communauté rom, faisant totalement l’impasse sur la mendicité plus locale, mais la loi ne fait pas la distinction. PIERRE ABENSUR

Par 54 oui contre 42 non et 1 abstention, le Grand Conseil a adopté vendredi, après un débat tendu, une modification de la loi pénale genevoise visant la mendicité, défendue par le PLR, le PDC, l’UDC et le MCG. Déposé par le PLR Murat Julian Alder, le projet vise, selon son auteur, à remplacer la disposition pénale genevoise sur la mendicité, qui a été suspendue après la publication d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de janvier 2021. Depuis, Genève ne peut en effet plus sanctionner la mendicité par une amende.

À ce projet de la droite, la gauche opposait un texte de Pierre Bayenet demandant une amnistie générale de toutes les sanctions antérieures pour mendicité et la rétrocession du montant des amendes. Il a finalement peu été question de ce dernier – l’entrée en matière a été refusée – le débat s’étant concentré sur le premier. Les deux projets de loi ont été étudiés par la Commission judiciaire et de la police sans, visiblement, que gauche et droite ne parviennent à des compromis.