Lettre du jour – La mendicité n’est pas un choix Opinion Courrier des lecteurs

YVAIN GENEVAY

Genève, 16 décembre

Nous exprimons notre inquiétude quant aux préjugés, aux stéréotypes et à l’injustice avec lesquels nous sommes traités. Condamner la pauvreté ne change rien à la situation critique dans laquelle nous sommes condamnés de génération en génération.

Nous, les Roms roumains vivant sous les ponts et dans les parcs de Genève, sommes informés de la nouvelle loi votée le 10 décembre 2021 par le Grand Conseil.

Pour nous, la mendicité n’est pas une profession, ni une pratique agressive, nous ne faisons pas partie de bandes criminelles. Pour nous, la mendicité est le seul moyen de gagner un morceau de pain pour nos familles.

Nous venons à Genève depuis plus de dix ans, nos enfants vont à l’école à Genève, il y a des gens qui travaillent au marché et dans les magasins qui ont besoin de travail physique, les employeurs refusent de nous donner un contrat de travail, car après trois mois nous sommes obligés de partir en Roumanie.

Pour nous, la mendicité n’est pas un choix, mais une chance de donner à nos enfants une vie différente de celle que nous avons.

Mendier à Genève est une humiliation; vivre à la merci des autres est la plus grande réussite. Se tenir debout dans le froid humide, dormir dans une tente sous un pont en décembre, se retrouver aux urgences à cause du froid; être heureux de pouvoir manger gratuitement à la cantine une fois par jour.

Tout cela parce qu’en Roumanie, notre situation est beaucoup plus problématique.

Pour nous, la mendicité n’est pas un choix, nous voulons travailler, nous voulons avoir accès à l’éducation, à la santé, au logement. Nous voulons être intégrés dans la société.

Merci de prendre en compte la réalité à laquelle nous sommes confrontés pour survivre.

Cosmina Novacovicia

