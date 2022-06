Entre l’Ouest et la Russie – La menace d’un second front plane sur Kaliningrad L’enclave coincée entre la Lituanie et la Pologne est un avant-poste de la Russie en pleine Europe. Au cœur, ces derniers jours, d’un nouveau bras de fer entre le Kremlin et l’Union européenne. Benjamin Quénelle - envoyé spécial à Kaliningrad

Les habitants de Kaliningrad, écartelés entre la Russie et l’Europe, redoutent une extension du conflit ukrainien à l’enclave russe. Kaliningrad, le 21 juin 2022. AP Photo

Kaliningrad ou la hantise du second front entre la Russie et l’ouest: Emmanuel Kant s’en retournerait dans sa tombe. Enterrés au pied de la cathédrale de sa ville natale, Königsberg la prussienne devenue Kaliningrad la russe, le philosophe et ses pensées semblent bien loin de la montée des tensions qui, cette semaine, ont saisi l’enclave russe en pleine Union européenne.