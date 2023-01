Musée d’art et d’histoire genevois – La menace d’un référendum point déjà à l’horizon pour le MAH Une soixantaine de personnes ont écrit au Conseil administratif. Elles se disent prêtes à aller «jusque dans les urnes» si l’extension se fait sous la butte. Théo Allegrezza

La promenade de l’observatoire fait face à l’entrée principale du MAH, rue Charles-Galland. ENRICO GASTALDELLO/AZZURROMATTO

Dans un courrier envoyé en cette fin de semaine au Conseil administratif, une soixantaine de personnes font savoir leur opposition au projet d’extension du Musée d’art et d’histoire (MAH) s’il devait se faire au détriment de la butte de l’observatoire – et de la trentaine d’arbres qui s’y trouvent. Et préviennent: elles sont résolues à mener ce «combat jusque dans les urnes s’il le faut».