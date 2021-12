Sports d’intérieur et Covid – La menace d’annulation plane sur les championnats amateurs

La saison des sports d’intérieur s’est-elle terminée le week-end dernier, chez les amateurs de plus de 16 ans? Dirigeants et athlètes de tout le pays redoutent cette issue aux conséquences socioéconomiques catastrophiques.

Sur le même thème Abo Mesures sanitaires dans le sport Pas d’entraînement sans certificat Covid Abo Omicron dans le sport Le nouveau variant fait planer l’incertitude

Vendredi, le Conseil fédéral a annoncé des décisions strictes, liées au Covid et au variant Omicron. Celles-ci pourraient même mener à une troisième annulation consécutive de certains championnats non professionnels. La mesure dite 2G+ devient un casse-tête pour les dirigeants des fédérations. Il faudra non seulement être vacciné ou guéri, mais en plus être porteur d’un test PCR négatif pour être autorisé à jouer.