La bourde allait-elle passer inaperçue? Que nenni. Vos courriers m’ont bien fait comprendre que la publication successive de deux mêmes Encres bleues le samedi et le mardi derniers - soit celle évoquant les fauves du Cirque Knie de naguère - avait non seulement été remarquée, mais avait également fortement dérangé.

«De bleu de bleu, c’est quoi cette étourderie, Julie?» Après la publication de la chronique qui avait manqué ce week-end - l’histoire des déménageurs qui balançaient tous les meubles d’un locataire décédé par la fenêtre sans ménagement - voici donc l’occasion de faire mon mea culpa. Non les amis, je ne suis pas «déjà trop fatiguée», «complètement gaga» ou encore «dépassée par la tâche».

Bon, je ne vous cache pas que quand j’ai vu ces deux Encres bleues identiques, j’étais verte! Que s’est-il passé, ai-je demandé au sein de la rédaction. En fait, il s’est agi d’une erreur de la personne qui a mis en page le premier texte. Encore tout plein de la mission que je lui avais donnée de me trouver un titre court pour la chronique sur les fauves, il n’a pas vérifié qu’elle était planifiée pour le mardi. Et l’a donc mis en page pour le samedi précédent. Jusqu’ici tout va bien.

Mais comme il était absent le lundi, son remplaçant n’y a vu que du bleu et a simplement placé la chronique planifiée dans le programme pour le lendemain, sans se rendre compte qu’elle avait déjà paru. Il s’est fait avoir comme un bleu! Il aurait pu lire le journal du samedi et s’en rendre compte, vous me direz. Certes. Ne dit-on pas que les cordonniers sont les plus mal chaussés?

En tout cas, je vous le dis de but en blanc, cette histoire m’aura fait voir rouge autant que rire jaune. Mais depuis, j’ai cessé de broyer du noir et vois à nouveau la vie en rose.

