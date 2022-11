Vu du sofa – La meilleure série de tous les temps, «Breaking Bad» ou «Game of Thrones»? Sur AlloCiné, les fans ont tranché. La suite promet de se montrer très chronophage… Cécile Lecoultre

On rembobine… «Breaking Bad» a été classée meilleure série de tous les temps, devant «Game of Throne» par les votants sur AlloCiné. DR

Le désormais légendaire «Breaking Bad» se classe meilleure série de tous les temps suivant la note des spectateurs sur le site AlloCiné, devançant «Game of Thrones». Avec une belle régularité, ce jugement se confirme, et dans plusieurs pays du monde à une place ou l’autre près, à chaque fois qu’il s’agit de saluer des sitcoms d’exception. Coïncidence, les cinq saisons de «Breaking Bad» diffusées de 2008 à 2013 débarquent sur Netflix. De quoi recycler les souvenirs et provoquer quelques dilemmes.

Faut-il se faire un gros shoot avec le délicieux professeur de chimie Walter White, le consoler de son cancer dans sa banlieue du Nouveau-Mexique, affronter les gangs d’affreux jojos, la suspicion de sa femme et du clan, l’ego fragile de sa recrue junkie et autres entourloupes qui occupèrent quand même 62 épisodes de près d’une heure? Le deal est tentant, offert par l’irrésistible Bryan Cranston, prometteur d’une overdose certaine puisque retoucher à «Breaking Bad» conduit tout droit dans l’antre de «Better Call Saul».

Et ce spin-off, mené par l’avocat du trafiquant qui ne voulait pas trafiquer, se révèle aussi addictif. Cas unique dans l’histoire de la sitcom, le comédien Bob Odenkirk y sublime un second rôle avec des mises en abîmes ahurissantes. Six saisons invitent à l’évidence: les séries, par leur format, sont chronophages et plus encore si on se met à les revoir.

On en connaît qui pour avoir repiqué à «Kaamelott» ou «Friends» au hasard de rediffusions en sont encore à deviser en boucle avec le roi Astier ou Marcel, le capucin de Ross. Pensez-y quand «histoire de comparer», plus bouillants d’impatience que des lézards volants après la fin brutale de la première saison de «The House of the Dragon», vous auriez envie de revoir quelques images de «Game of Thrones».

«Winter is coming», mais là, les fans des Targaryens de G. R. R. Martin en prennent pour huit saisons. Ça ne risque pas d’arriver avec «Les anneaux de pouvoir». CLE

