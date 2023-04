Succès local – La meilleure bière de Suisse sort d’un garage de Bramois Pur autodidacte, Nicolas Mariéthoz vient de remporter ce titre lors du Concours international de Lyon avec des bières fabriquées dans le sous-sol de sa maison. Julien Wicky

C’est dans son garage que Nicolas Mariéthoz a installé sa picobrasserie. L’an passé, il a quitté son travail pour se lancer dans la bière. Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

Devant la porte ouverte du garage de la maison familiale à Bramois (VS), Nicolas Mariéthoz commence par s’excuser pour le bazar. Pour se faufiler à l’intérieur, il ne reste qu’un mince couloir pris entre des palettes de bouteilles vides, cinq brasseurs électriques et les affaires de jardinage, un bob, et des rouleaux pour autocollants jetés en vrac. Alors que flotte dans l’air l’odeur d’herbes coupées de la bière qui fermente, l’homme est en plein embouteillage. Comprenez, mise en bouteilles. Une à une, il colle les étiquettes sur les 400 flacons de son dernier breuvage, à la main, comme se fait chaque opération ici.