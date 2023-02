Meurtre ou accident? – La médecine légale, pion essentiel de l’affaire de la plume Généticiens et médecins légistes se sont succédé à la barre. Leurs conclusions n’écartent aucun scénario. Luca Di Stefano

Les légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) appelés à la barre, mardi, sous le regard du septuagénaire. PATRICK TONDEUX

Dans l’affaire dite «de la plume», elle tient un rôle central. Elle a permis d’identifier l’indice dans la bronche de la femme de 66 ans retrouvée sans vie dans son appartement du Grand-Saconnex; elle a permis d’affirmer que l’asphyxie a été la cause de la mort et précipité les soupçons sur le mari. Sept ans plus tard – hasard du calendrier, les débats se tiennent à la date d’anniversaire de la disparition de la Genevoise – la médecine légale se trouve plus que jamais au cœur du procès en appel du notable soleurois poursuivi pour meurtre.