Santé et image – La médecine esthétique séduit de plus en plus les jeunes Dans une société qui valorise les apparences, difficile de ne pas céder à la mode des injections et autres gestes pour remodeler le visage. Un phénomène qui séduit aussi les moins de 30 ans et qui n’est pas sans danger. Décryptage. Saskia Galitch

Les réseaux sociaux impactent les jeunes et leur représentation de la beauté. GETTY IMAGES

Particulièrement pulpeuses, fièrement arborées sur les réseaux sociaux et popularisées par Kim Kardashian, les russian lips (ou «lèvres à la russe») séduisent de plus en plus de jeunes femmes. «En Suisse, il n’existe pas de statistiques sur les interventions de médecine ou de chirurgie esthétique», explique le Dr Jean-François Emeri, médecin au Centre de chirurgie plastique de Lausanne et l’un des membres fondateurs de la Société suisse de chirurgie esthétique.