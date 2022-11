La question verte – La médecine est-elle écolo? Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Caroline Zuercher

La médecine est-elle écolo? «Pas du tout, et surtout pas en Suisse!» indique Valérie D’Acremont, responsable du secteur Santé globale et environnementale à Unisanté et professeure à l’UNIL. On estime que 4 à 5% des émissions mondiales de carbone sont dues aux soins. Pour notre pays, ce pourcentage serait d’environ 6,7%.