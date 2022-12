Depuis l’élection de Mme Baume-Schneider au Conseil fédéral, la presse se fait l’écho d’un soi-disant «coup de théâtre fomenté par la droite», oubliant un peu vite les fondamentaux d’une élection au Conseil fédéral. Petit retour en arrière. À l’annonce du départ de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le PS décide 1) d’ouvrir les candidatures à toutes les régions de Suisse, 2) que le ticket serait féminin. Il s’est ensuivi un florilège de considérations, allant de l’âge et du nombre d’enfants des candidates pour finir par celle de l’interdiction faites aux candidatures masculines. Quelle est la responsabilité des autres partis dans ces décisions? Aucune. Les partis sont responsables des critères qu’ils s’imposent, comme des candidat·e·s qu’ils présentent à l’Assemblée fédérale.

Les deux candidates socialistes ont été présentées comme le ticket idéal: toutes deux conseillères d’État pendant douze ans, toutes deux conseillères aux États, toutes deux mères (si d’aventure cela devait être un critère), même âge ou presque.

En éludant la question de la région linguistique, le PS imposait sciemment son choix. Qui devenait un non-choix pour qui était soucieux du respect de la Constitution. Trois options se présentaient à eux: voter selon les critères d’équilibre régional et donc ne pas avoir d’autre choix que de voter Herzog; voter selon les critères de personnalité et faire un choix possiblement contraire au maintien de l’équilibre régional, ou encore aller à l’encontre du PS et voter pour un candidat ne figurant pas sur leur ticket officiel. Les membres de l’Assemblée ont chacun donné la réponse qui leur seyait.

Durant le processus d’élection, le candidat PS Daniel Jositsch, conseiller aux États zurichois interdit par son parti pour raison de genre, a maintenu sa candidature à chaque tour, fragilisant clairement les chances de sa collègue suisse alémanique Mme Herzog. Puis Mme Baume-Schneider a été élue.

«Décidément, être femme au Conseil fédéral n’est pas une sinécure: trop ci, pas assez cela… Aurait-on dit la même chose d’un homme?»

L’élection du Conseil fédéral est l’acte le plus démocratique qui soit. Chaque membre de l’Assemblée vote en son âme et conscience. Sans mot d’ordre. Le Collège, une fois élu, gouverne par consensus, comme la Constitution le lui impose.

Le déséquilibre régional induit par l’élection de Mme Baume-Schneider devra être corrigé à la prochaine vacance. Et là, bien malin qui peut aujourd’hui prédire l’avenir. Mais il est plus surprenant que celles et ceux qui plébiscitaient les deux candidates socialistes durant la campagne voient maintenant dans l’attribution des départements un stratagème du PLR, de l’UDC et du Centre pour affaiblir le PS! Cela démontre peu de compréhension du fonctionnement des institutions et pour le moins peu de considération pour les capacités de la nouvelle conseillère fédérale élue.

Et le PS de conclure que tout cela s’expliquerait par le fait que Karin Keller-Sutter voudrait être «la femme forte du Collège» et imposer ses décisions… Décidément, être femme au Conseil fédéral n’est pas une sinécure: trop ci, pas assez cela… Aurait-on dit la même chose d’un homme?

Que les responsables du PS, qui se sont fourvoyés dans une stratégie bancale pour ne pas dire immature, ne viennent pas maintenant se porter en victimes là où ils devraient savoir reconnaître l’incurie de leurs propres décisions.

Simone de Montmollin Afficher plus Conseillère nationale PLR.

