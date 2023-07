Terroir à Genève – La marque GRTA est le fil rouge de la fête La certification Genève Région - Terre Avenir soufflera ses 20 bougies l’an prochain. On la retrouvera dans tous les pavillons. Xavier Lafargue

GRTA, pour Genève Région - Terre Avenir, une certification créée en 2004. Elle est propriété de l’État de Genève. OLIVIER VOGELSANG

Le petit logo GRTA, pour Genève Région - Terre Avenir, va fleurir un peu partout lors d’Agri.Fête. «Notre signalétique sera présente sur chaque stand. Ce sera en quelque sorte le fil rouge de la manifestation», confirme Elodie Marafico, responsable de la gestion de cette marque de garantie à l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature.

Cette présence bien visible ne doit rien au hasard. «Nous certifions toute la production de l’agriculture genevoise, et depuis peu la filière bois et la filière pêche. Aujourd’hui, on compte près de 350 utilisateurs de notre marque, dont une majorité d’agriculteurs. Une marque qui appartient à l’État de Genève, et pas à un distributeur», précise-t-elle.

Hautes exigences

C’est en 2004 que GRTA a fait son apparition sur les marchés, les étals de vente directe des producteurs et dans les magasins. «C’est un lien fort entre les producteurs et les consommateurs, souligne Elodie Marafico. Il identifie nos produits locaux, avec des exigences aussi au niveau des conditions sociales – nous luttons notamment contre le travail au noir, en collaboration avec l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail – et du respect des normes écologiques en matière de production.»

«Les produits transformés doivent contenir 90% de matière première certifiée GRTA.» Elodie Marafico, responsable de la gestion de la marque GRTA à l’OCAN

Les produits transformés n’échappent pas à ce haut niveau d’attente. Que ce soient des yogourts, du pain, des glaces, des jus de fruits ou des soupes, par exemple, «ils doivent contenir 90% de matière première certifiée GRTA, relève la fonctionnaire de l’OCAN. C’est beaucoup. En général, la limite de 80% est demandée pour d’autres labels.»

Nombreuses animations

Si la marque GRTA sera présente dans tous les pavillons de la fête, un stand lui sera spécialement dédié. Qu’y découvrira-t-on? «On y présentera notre marque et il y aura plusieurs animations, dont une sur les légumineuses, sources de protéines, explique Élodie Marafico. D’autres traiteront de la saisonnalité des divers produits de l’agriculture, de la consommation responsable, etc. Depuis une dizaine d’années, nous proposons des animations dans les écoles pour les élèves âgés de 6 à 12 ans. On les retrouvera ici, avec notre pool d’animateurs.»

Un autre stand sera occupé par l’OCAN. Le public pourra s’y renseigner sur la viticulture et l’œnologie, la biodiversité, la protection des cultures ou encore la séquestration du carbone dans les sols.

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.