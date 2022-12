Course de l’Escalade – La Marmite et ses déguisements de retour après trois ans La renaissance de l’épreuve grimée du samedi a attiré près de 4000 personnes. Licornes, grappes de raisin et train CFF ont fait la course. Marc Renfer

Elles se devaient d’être présentes: deux marmites pour participer à la course du même nom. BASTIEN GALLAY

La nuit tombe sur la place de Neuve et les habits techniques des coureurs de la journée laissent peu à peu la place à une multitude de déguisements. Toujours attendue, la course Marmite l’était encore plus cette année après une absence forcée de trois ans. Sa dernière édition remontait à 2019, dans un monde où la menace du Covid n’existait pas.