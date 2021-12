Football – La marche était bien trop haute pour Servette Chênois Passant à côté de leur début de match, les Genevoises n’ont rien pu faire contre le leader de Serie A, jeudi au Juventus Stadium (4-0). Florian Paccaud

L’impuissance de Monica Mendes face à la Juventus, jeudi soir. keystone-sda.ch

Les Servettiennes n’ont pas réussi l’exploit, jeudi à Turin. La Juventus, obligée de triompher pour se qualifier, a fait la différence en début de match, avant de reculer et procéder par contres, s’imposant finalement 4-0. Une nouvelle fois, les Grenat n’ont pas démérité et ont lutté jusqu’au bout, sans parvenir toutefois à trouver la faille. Et des petites erreurs ont prétérité leur performance.

Face à une équipe du calibre de la Juve, chaque erreur se paie au prix fort. Un mauvais positionnement sur un coup de pied arrêté a permis à Barbara Bonansea de centrer pour Lina Hurtig, dont la volée n’a laissé aucune chance à Inês Pereira (12e). La Suédoise a failli doubler la mise dans la foulée, mais son tir est passé d’un rien à côté (14e). Le deuxième but turinois n’a cependant pas tardé à tomber. Une mauvaise relance genevoise a contraint Laura Felber à commettre une faute sur Lisa Boattin. Penalty indiscutable, que Cristiana Girelli a transformé en force (20e).

Deux buts d’avance après 20 minutes, les Turinoises avaient fait le plus difficile et ont logiquement desserré l’étreinte. Les joueuses d’Eric Sévérac ont alors tenté de sauver l’honneur, prenant le jeu à leur compte. Mais les frappes de Jade Boho (25e) et Sandy Maendly (43e) sont passées à côté. Entre-temps, Girelli avait touché la transversale grenat sur un coup franc (35e).

N’ayant plus rien à perdre, les championnes de Suisse ont tenté de poser leur jeu en seconde période. Face à une défense turinoise très bien organisée - 4 buts encaissés en 11 matches de championnat - elles ont toutefois peiné à inquiéter la gardienne de la Juve. Elodie Nakkach s’est montrée dangereuse sur une frappe lointaine, mais Pauline Peyraud-Magnin s’est montrée vigilante (57e). Se découvrant pour sauver l’honneur, elles ont encore concédé deux buts. Un sur un penalty généreusement accordé après un tacle d’Amandine Soulard sur Hurtig (Girelli, 64e), un autre sur un contre conclu par Agnese Bonfantini. Les efforts genevois fournis durant cette campagne européenne auraient pu être récompensés en toute fin de match, mais la frappe de Jade Boho est passée d’un rien à côté (94e)

Pour la première fois de son histoire, la Vieille Dame disputera les quarts de finale de la Ligue des championnes. Elle termine à la deuxième place du groupe, dominé par Wolfsburg. Les Louves, obligées de s’imposer avec deux buts d’écart pour se qualifier, n’ont fait qu’une bouchée de Chelsea (4-0). Le finaliste de la dernière édition est donc éliminé. Ce qui illustre bien le niveau du groupe dans lequel Servette Chênois a dû faire face.

Juventus - Servette Chênois 4-0 (2-0) Afficher plus Juventus Stadium. Arbitres: Mmes Cvetkovic, Jovanovic et Kostic (Ser). Buts: 12e Hurtig 1-0. 20e Girelli (pén) 2-0 (pén). 64e Girelli (pén) 3-0. 90e Bonfantini 4-0. Juventus: Peyraud-Magnin; Lundorf (65e Hyyrynen), Lenzini, Salvai, Boattin (76e Nilden); Rosucci, Pedersen (80e Staskova), Caruso (65e Zamanian); Bonansea, Girelli, Hurtig (75e Bonfantini). Entraîneur: Joe Montemurro. Servette Chênois: Pereira; Soulard (89e Guede), Felber (79e Tamplin), Spälti, Mendes (89e Bourma) ; Tufo (31e Fleury); Nakkach, Lagonia (79e Peiro), Maendly, Padilla; Boho. Entraîneur: Eric Sévérac. Notes: Servette Chênois sans Paula Serrano, Ines Sebayang ni Thais Hurni (blessées).Avertissement: 34e Maendly. 63e Soulard. 63e Pereira.

Florian Paccaud, titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

