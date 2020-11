Suisse – La marche en avant des Vert’libéraux se poursuit Les Vert’libéraux pourront peut-être être plus nombreux dans trois ans aux Chambres fédérales.

Jürg Grossen et Beat Flach des Vert’libéraux. (archives), KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les Vert’libéraux poursuivent leur progression une année après les élections fédérales. Le parti du centre gagne deux points de pourcent et lorgne sur les 10% des intentions de vote (9,8%), selon un sondage.

D’après l’enquête de l’institut Sotomo réalisée pour le compte de la SSR, l’UDC (-1,5 point de pourcentage), les Verts (-1 point) et le PBD (-0,5 point) voient leur cote diminuer pour se fixer à respectivement 24,1%, 12,2% et 1,9%.

Dans la lutte des petits partis, le PBD se voit d’ailleurs dépassé par le PEV, qui gagne 0,5 point et atteint 2,6% des intentions de vote. Le PDC réalise le même gain (11,9%), alors que c’est le statu quo pour le PS (16,8%) et le PLR (15,1%).

Sans surprise, la source d’inquiétude numéro une de la population est désormais la pandémie de coronavirus. Plus de six électeurs sur dix jugent qu’il s’agit d’un des trois défis politiques les plus importants.

Le virus relègue à la deuxième place le changement climatique, qui inquiète un tiers des sondés. L’économie complète le podium. La plupart des autres préoccupations (réforme des retraites, prime d’assurance maladie, relations avec l’UE) ont perdu de leur importance.

Le sondage a été réalisé entre le 23 octobre et le 2 novembre auprès de 19’620 électeurs. La marge d’erreur est de plus ou moins 1,3 point de pourcentage, selon Sotomo.

ATS/NXP